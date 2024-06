Meteo: arriva Minosse, l'anticiclone africano che spalancherà le porte all'estate 2024

Tutto confermato: dalla prossima settimana l'anticiclone africano "Minosse" spalancherà le porte dell'Estate 2024. Dal punto di vista meteorologico, l'ondata di calore generalizzata che colpirà tutta l'Italia sarà come un serpente con tante spire quanti sono i cerchi di destinazione. Lo riferisce IlMeteo.it Aumento termico rilevante A provocare questo aumento termico significativo (circa 8-10°C oltre le medie climatiche attese a metà Giugno, specie al Centro-Sud) saranno delle masse d'aria umide e calde di origine sub-tropicale in seno all'anticiclone in arrivo già da Lunedì 17 Giugno dall'Africa. Queste masse d'aria, provenienti dal deserto del Sahara, si estenderanno verso il mar Mediterraneo. Martedì 18 Giugno le temperature massime raggiungeranno i 38°C in Sicilia e Sardegna (con possibili punte di 41°C locali, come a Perfugas e Mara nel sassarese), 36°C a Benevento e Foggia e, per la prima volta nel 2024, anche 34°C a Roma, Firenze e Frosinone.

Anomalia climatica La mappa qui sotto mostra l'esatta anomalia climatica durante la fase clou di questa ondata rovente prevista tra Mercoledì 19 e Giovedì 20 Giugno (solstizio d'Estate), con il colore rosa ad indicare la bolla calda in risalita dal continente africano fin verso il cuore dell'Europa. Temperature massime previste In questo contesto, non possiamo escludere che localmente si possano toccare i 42°C su Puglia, Sardegna e Sicilia, specie durante le ore più calde; altrove avremo valori diffusamente oltre i 39/40°C anche su Lazio (possibili primi 40°C dell'anno a Roma), Umbria e Toscana. Molto caldo anche sulle pianure del Nord con valori fino a 35/36°C. Sarà il primo picco del caldo con valori estremi ed eccezionali: Benevento e Foggia 40°C, Matera e Potenza (a 800 metri) 38°C, Catania sarà bollente con 37°C all’ombra come Firenze, Arezzo, Roma, Terni e Forlì. Localmente, sulle nostre Isole Maggiori, non escludiamo punte di 42-43°C.