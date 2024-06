Il caldo africano si fa sentire ma nel week end è previsto un calo termico

Mentre una vasta saccatura depressionaria affonda verso la penisola iberica un promontorio anticiclonico di matrice africana risale sul Mediterraneo centrale. Ondata di caldo al via in queste ore con condizioni meteo asciutte e temperature in aumento su tutta l’Italia. Picco del caldo che dovrebbe aversi nella seconda metà della settimana, soprattutto al Centro-Sud. Temperature che dovrebbero salire anche di 10-12 gradi al di sopra delle medie con punte massime oltre i +40 gradi non escluse su diverse regioni. Sono gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che però confermano un generale calo delle temperature a partire dal prossimo weekend. Già da venerdì in realtà l’instabilità potrebbe aumentare sulle regioni settentrionali con acquazzoni e temporali localmente anche intensi.