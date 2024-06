Meteo: in Italia imperversa la "goccia fredda". Ecco cos'è. In Sicilia e Calabria piogge e temporali seguiti da miglioramenti

Condizioni meteo ancora instabili in Italia a causa di una "goccia fredda" che si muove sul Mediterraneo centrale. La stessa mantiene anche un clima relativamente fresco con temperature in media o anche poco al di sotto. Prossimi giorni che vedranno però una graduale attenuazione dell’instabilità grazie soprattutto alla rimonta di un piccolo promontorio anticiclonico di matrice africana.

Questo porterà un aumento delle temperature con picco probabilmente nell’ultimo weekend di giugno quando i valori si porteranno rapidamente anche di 8-10 gradi sopra media. Ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano che mostrano però un’ondata di caldo molto veloce con i primi giorni di luglio che potrebbero vedere l’arrivo di una saccatura con aria più fresca.

Cos'è la "goccia fredda" La "goccia fredda" è un fenomeno meteorologico che si verifica quando una massa d'aria fredda, situata in alta quota, si isola dal flusso principale della circolazione atmosferica. Questo avviene spesso a seguito di una configurazione sinottica particolare, come il passaggio di un anticiclone che blocca il flusso delle correnti più calde, permettendo all'aria fredda di staccarsi e formare una "goccia" separata.

Quando una goccia fredda si muove sul Mediterraneo centrale, come sta avvenendo in questo periodo, può portare a un peggioramento delle condizioni meteo su diverse regioni. Questo fenomeno è associato a un aumento dell'instabilità atmosferica, con piogge, temporali e un calo delle temperature. Le aree più colpite possono includere sia le regioni settentrionali che quelle centrali e meridionali d'Italia, con effetti che variano a seconda della posizione esatta della goccia e della sua interazione con altre formazioni atmosferiche​​. Ad esempio, durante il ponte del 2 giugno, l'arrivo di una goccia fredda ha causato un calo delle temperature e condizioni instabili soprattutto sul Triveneto e lungo l'Adriatico, con frequenti rovesci temporaleschi sviluppatisi sulle Alpi e sull'Appennino​​. Inoltre, il fenomeno può influenzare la ventilazione, portando venti forti che contribuiscono a rendere agitati i mari, specialmente sull'Adriatico e sullo Ionio​​.

AL NORD

Oggi al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse. Al pomeriggio instabilità diffusa, con fenomeni intensi sulle Alpi centro-orientali e sull'Appennino settentrionale. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge sui settori alpini e prealpini, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con piogge sui settori tirrenici. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne, poco nuvoloso altrove. In serata residue piogge sui settori Appenninici, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con qualche pioggia tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio ancora precipitazioni attese tra Campania e Basilicata, instabile sulla Sardegna. In serata persistono le precipitazioni sulla Campania, migliora altrove con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in rialzo.

PREVISIONI METEO PER DOMANI

Al Nord al mattino tempo ancora instabile con piogge sparse, variabilità asciutta al Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità termo-convettiva con temporali sparsi su Alpi e Appennino settentrionale e in locale sconfinamento sulle pianure. In serata tempo in miglioramento con residui fenomeni al Nord-Est.

Al Centro - Al mattino tempo instabile con piogge sparse, più asciutto sui settori tirrenici. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con acquazzoni e temporali anche intensi, specie in Appennino e in movimento sul versante adriatico. In serata residue piogge tra Marche e Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali piogge sulle coste di Molise e Puglia settentrionale. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali nelle zone interne e in spostamento sul versante adriatico. In serata residue precipitazioni sulle regioni adriatiche, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in rialzo su tutta la Penisola.