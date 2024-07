Meteo: domenica con pioggia a nord e sole a sud. Grande caldo in arrivo

Primo fine settimana di luglio con tanto sole al centro-sud e temporali al nord. Ma il super caldo è in arrivo . Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, presto si farà sentire l’anticiclone africano. Una saccatura in movimento «tra oggi e domani sull'Europa centro-occidentale lambendo il Mediterraneo, porterà un peggioramento delle condizioni meteo al Nord Italia, con piogge e temporali in arrivo già nel pomeriggio al Nord-Ovest, specie sui settori alpini. A partire dalla serata e nel corso della giornata di domani - spiega il Cmi - il maltempo si estenderà su gran parte del Nord, con fenomeni anche intensi e possibili localmente anche a carattere di nubifragio specie tra Piemonte e Lombardia. Mentre il Nord tra oggi e domani verrà interessato da un cavetto d’onda portando piogge e temporali, le condizioni meteo si manterranno più stabili invece al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori grazie alla protezione dell’alta pressione . Bel tempo dunque su queste regioni con cieli per lo più soleggiati, salvo qualche possibile pioggia isolata domani sulle zone interne del Centro. Le temperature tenderanno ad aumentare, portandosi su valori anche di 2-4 gradi sopra le medie. Massime che infatti torneranno a raggiungere i 32 C/34 C nelle zone interne del Centro e anche sopra i 35 C su quelle delle Isole Maggiori e tra Puglia e Basilicata».

Ma il caldo è in agguato. Secondo le previsioni del Cmi, una nuova ondata di caldo è in arrivo durante la prossima settimana: «Un vasto e robusto anticiclone, con componente africana, si estenderà tra Mediterraneo ed Europa centro-orientale portando condizioni meteo decisamente stabili in Italia. Temperature in rialzo con valori che soprattutto nella seconda parte della settimana potrebbero risultare anche di 6-8 gradi sopra media».

Le previsioni per oggi domenica 7 luglio:

- Al Nord: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio locali piogge sulle Alpi occidentali, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite, isolate piogge al Nord-Ovest. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

- Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio nessuna variazione con nubi sparse e ampi spazi di sereno. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

- Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma con tempo asciutto, locali piogge solo sulla Calabria. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.