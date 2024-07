Meteo: ultima decade luglio con possibili acquazzoni e calo delle temperature

L’ultima decade del mese di luglio vede l’arrivo di una goccia fredda sull'Italia tra oggi e l’avvio della settimana. Secondo il Centro Meteo Italiano, «si assisterà a un peggioramento del tempo su parte d’Italia con temporali dapprima al Nordovest e settori alpini, mentre nella giornata di lunedì anche su parte del centro-sud con temperature in momentanea lieve flessione». Il Mese di luglio, «potrebbe terminare con un flusso mediamente nord-occidentale sull'Italia con temperature che si manterranno al di sopra delle medie del periodo mediamente di 1-3 C sui settori tirrenici, mentre vicine o di poco inferiori sui settori adriatici, Isole e nord Italia. Precipitazioni al di sopra della media decadale su parte del centro-sud per possibili episodi temporaleschi». Secondo il Cmi, «è possibile un avvio di agosto in compagnia dell’alta pressione con le temperature attese al di sopra delle medie del periodo mediamente da 1 a 3 C. Poche se non assenti le precipitazioni».