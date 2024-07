Caldo africano almeno fino al 10 agosto: siccità estrema al Sud

Alta pressione sul nostro Paese almeno fino al 10 agosto con temperature elevate ed il ritorno del caldo africano: è la previsione di Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it', che sottolinea come la situazione peggiore riguarderà la siccità estrema, specialmente al sud. "Nell’ultimo mese - osserva - il quadro è peggiorato ulteriormente anche in Calabria, mentre sono ormai 12 mesi che la siccità risulta "severa" in Sicilia con numerosi bacini letteralmente prosciugati dal caldo africano e dall’assenza di piogge».

Proprio le piogge saranno la nota dolente dei prossimi 10-14 giorni: «l'Europa, infatti - aggiunge Tedici - risulterà divisa in due con i cicloni atlantici e le precipitazioni in transito alle alte latitudini mentre, sul resto del continente, avremo piovaschi con il contagocce. In particolare, fino al 7 agosto i modelli meteorologici indicano un accumulo di oro blu (acqua) fino a 200 litri per metro quadrato (200 mm) nelle zone interne della Svezia, solo 7 litri per metro quadrato in Sicilia e in generale sul nostro Sud».