Meteo, il weekend più caldo del 2024 fino a oggi con punte di 40 gradi. Ecco le previsioni

L'ultimo weekend di luglio sarà il più caldo del 2024, fino ad oggi. Le temperature saliranno, coinvolgendo anche il Nord, con punte fino a 39°C in Emilia Romagna, a differenza delle precedenti ondate di calore africano che avevano coinvolto meno il settentrione. Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it, conferma una maggiore estensione dell'anticiclone africano su tutto il Paese, con lo zero termico oltre i 5000 metri e notti tropicali con temperature minime di 25°C e massime che possono toccare i 40°C.

Secondo il meteorologo, l'anticiclone "durerà almeno 10 giorni, ma al Sud potrebbe continuare indefinitamente", aggravando la situazione di siccità drammatica in Sicilia e Calabria. Le temperature minime oltre i 20°C indicano notti tropicali, mentre minime oltre i 30°C indicano notti super tropicali. A Genova, nei giorni scorsi, si sono registrate temperature di 26°C all'alba e di circa 29-30°C verso le 8:00.

L'esperto avverte anche che "la costa italiana sembra immergersi in zone equatoriali bagnate dai mari più caldi del pianeta". La temperatura del mare in Italia a fine luglio è insolitamente alta: 30°C a Lido di Jesolo, 29°C a San Vito lo Capo, 28.9°C a Bari, e simili valori in altre località balneari. Il picco termico di solito si verifica verso fine agosto.