Meteo: in arrivo il weekend più caldo dell'anno, fino a 43° al Sud. Sarà afa fino a Ferragosto

Tempo ancora instabile nei prossimi giorni ma caldo in nuovo e costante aumento: queste le previsioni del Centro Meteo Italiano, che fanno riferimento all’alta pressione che si estende sull'Europa occidentale lasciando però in parte scoperta la nostra Penisola. Correnti più fresche in quota si muovono così sull'Italia portando condizioni meteo a tratti instabili. Attesa la formazione di acquazzoni e temporali pomeridiani su Alpi e Appennino, ma con locali sconfinamenti anche verso le pianure adiacenti. Temperature di qualche grado sopra media e destinate ad aumentare ulteriormente nei prossimi giorni grazie ad un progressivo rinforzo dell’alta pressione sui settori centro-occidentali del continente. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che in vista del prossimo weekend mostrano anomalie positive anche di 6-7 gradi su gran parte della Penisola. Ondata di caldo che potrebbe reggere probabilmente fino al Ferragosto interessando anche diverse zone dell’Europa centrale.

PREVISIONI METEO PER OGGI AL NORD Tempo stabile su tutte le regioni al mattino ma con addensamenti bassi specie su Pianura Padana e Liguria. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennino con locali sconfinamenti. In serata ancora fenomeni residui in movimento sulla Pianura Padana.