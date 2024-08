Meteo, temperature super tropicali per la notte di San Lorenzo. L'esperto: "lungo le coste afa alle stelle"

Quest’anno la notte di San Lorenzo sarà una notte tropicale, anzi quasi super tropicale. A dirlo Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, secondo cui le temperature minime non scenderanno mai sotto i 20°C in pianura. Addirittura, in alcune città di pianura la temperatura minima non scenderà sotto i 27-28°C sfiorando il limite termico di una 'notte super tropicale (quando la minima è superiore o

uguale a 30°C). Tutto questo calore notturno, spiega l’esperto, «sarà la conseguenza di pomeriggi roventi con 36-39°C, ma anche dalla temperatura del mare decisamente sopra la media: le acque calde incidono maggiormente lungo le coste, ma in parte anche sulle zone interne, durante la notte». Mari tropicali e notti tropicali, dunque, lungo le coste, laddove si registrano minime fino a 27°C ed oltre, fino a sfiorare i 30°C di notte. Anche il mare, infatti, afferma ancora l’esperto: «da settimane ha una temperatura eccezionale, tipica dei Tropici: il termometro marino ha misurato ieri 28.6°C a Bari, 28.7°C a Cala Mariolu in Sardegna, 27.6°C a Lido di Jesolo in Veneto, 28°C a Riccione, 27.8°C a San Vito Lo Capo in Sicilia, 27.7°C a Viareggio in Toscana. Sono valori circa 3 gradi più caldi della media del mare dello scorso secolo. Tutto questo causato dal riscaldamento globale e dall’effetto serra provocato dall’uomo». Secondo iLMeteo.it, nelle prossime ore, tutto il calore del mare e tutto il calore dell’anticiclone africano Caronte causeranno valori record di temperatura, rendendo questo weekend il più caldo del 2024. «Non si prevedono fenomeni temporaleschi, la calma sarà piatta e rovente: l’afa salirà alle stelle, specie lungo le coste e nella Pianura Padana». Tuttavia, afferma ancora l’esperto, «sembra che al Nord già da metà della prossima settimana si possa registrare un lieve calo delle temperature». Al momento, però, la tendenza vede l'anticiclone africano Caronte sempre invadente e persistente, con un picco del caldo tra lunedì e martedì 13 agosto. Nel dettaglio: sabato 10 e domenica 11, su tutta la penisola sole prevalente e molto caldo; Lunedì 12, Al nord sempre sole e molto caldo, con qualche rovescio sulle Alpi nel pomeriggio, mentre al centro e al sud ancora sole prevalente e molto caldo.