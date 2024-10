Arriva la perturbazione atlantica, nubifragi al Nord e acquazzoni con temporali al Sud ma in miglioramento da domani

Una perturbazione atlantica sta facendo il suo ingresso sull'Italia portando una fase di intenso maltempo autunnale. Su diverse regioni del Centro-Nord è scattato lo stato di allerta per la possibilità di nubifragi anche intensi nel corso delle prossime ore. Tra la sera e la notte maltempo in arrivo anche al Sud con temporali sparsi. Nella seconda parte della settimana una vasta e profonda circolazione depressionaria sull'Europa settentrionale piloterà correnti umide verso il Mediterraneo centrale. Nuvole e piogge che interesseranno ancora l’Italia ed in particolare il Nord e parte del Centro. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano a partire dal secondo weekend di ottobre una fase più asciutta e all’insegna dell’alta pressione. Si configura dunque da metà ottobre una possibile ottobrata.

Previsioni meteo per oggi al nord. Al mattino acquazzoni e temporali sulle regioni nord-occidentali, maltempo ma con precipitazioni più moderate altrove. Al pomeriggio ancora piogge diffuse con fenomeni intensi su Liguria, Trentino-Alto Adige e Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni nord-orientali, tempo in graduale miglioramento nella notte. Al centro. Al mattino isolati temporali sulle coste della Toscana, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali su Toscana, Umbria e Lazio, fenomeni meno intensi su Marche e Abruzzo. In serata ancora precipitazioni abbondanti specie sui versanti Adriatici, più asciutto nel corso delle ore notturne. Al sud e sulle isole. Al mattino velature in transito sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, piogge sparse sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con fenomeni temporaleschi sulla Sardegna. In serata attesi acquazzoni e temporali su Campania, Molise e Sicilia occidentale, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime in rialzo da nord a sud.

Previsioni meteo per domani al nord. Al mattino molta nuvolosità su tutte le regioni con locali piogge su Liguria e Friuli. Al pomeriggio qualche pioggia in arrivo anche sui settori alpini. In serata e nella notte tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi, soprattutto al Nord-Ovest con fenomeni anche intensi. Al centro. Tempo stabile durante la giornata sulle regioni centrali con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che durante le ore pomeridiane senza fenomeni di rilievo associati, salvo possibili piogge isolate sull'Alta Toscana. In serata e nella notte non sono attese variazioni di rilievo. Al sud e sulle isole. Al mattino prevalente stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge sulle coste tirreniche tra Campania e Calabria e sulla Puglia meridionale. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo al Nord e sulla Sardegna e in aumento al Centro-Sud e sulla Sicilia, massime in rialzo al Nord e stazionarie o in lieve calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.