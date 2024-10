Meteo, l'Italia si prepara ad accogliere l'anticiclone africano: temperature alte al Sud

Nei prossimi giorni, l'anticiclone africano continuerà a rafforzarsi sul Mediterraneo, causando un ulteriore aumento delle temperature, soprattutto nel Sud Italia, ma anche al Centro e in misura minore al Nord. Si prevede che il picco di caldo si raggiungerà martedì, con diverse città italiane che registreranno temperature particolarmente alte. In Sardegna, Oristano e Carbonia potrebbero toccare i 31°C, seguite da Iglesias, dove si prevedono 30°C. Anche Olbia e Palermo avranno temperature elevate, intorno ai 29°C, mentre Sassari e Catania vedranno massime di 28°C. Cagliari, Reggio Calabria, Napoli e Roma avranno temperature di circa 27°C, mentre Firenze sarà leggermente più fresca, con massime attese sui 26°C. Al Nord, il clima sarà più mite: a Milano e Verona le massime non supereranno i 21°C, mentre Torino e Udine saranno tra le città più fresche, con temperature previste intorno ai 20°C. Guardando al resto della settimana, le temperature resteranno stabili fino a giovedì, con poche variazioni significative. Tuttavia, è possibile che da venerdì si registri un calo delle temperature, specialmente al Centro-Nord, anche se questa tendenza necessita di conferme. In sintesi, mentre il Sud e le isole maggiori affronteranno giornate molto calde, le regioni del Centro-Nord sperimenteranno temperature più moderate, con differenze notevoli tra le città. L'anticiclone africano manterrà alte le temperature fino a metà settimana, con un possibile raffreddamento previsto per il weekend, soprattutto al Centro-Nord.