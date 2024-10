Meteo: piogge e temporali non danno tregua, rischio nubifragi in Sicilia

La situazione sinottica vede una saccatura atlantica muoversi dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo occidentale. Dopo il pesante maltempo della giornata di ieri su alcune delle regioni settentrionali, ecco che anche oggi piogge e temporali non daranno tregua. Interessate nelle prossime ore soprattutto le regioni del Nord e quelle centrali tirreniche. Leggi anche Maltempo in Liguria, fiumi esondati e strade allagate. Sospesa la circolazione ferroviaria Tra venerdì e sabato ancora maltempo diffuso in Italia con rischio di nubifragi soprattutto sulla Sicilia. Temperature che nei prossimi giorni saranno in lento ma costante calo fino a riportarsi in linea con le medie del periodo. All’inizio della prossima settimana, stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, la situazione dovrebbe migliorare un po' su tutta la Penisola. Diversi modelli mostrano infatti un rinforzo dell’anticiclone tra basso Atlantico, Mediterraneo ed Europa centro-orientale anche se la sua durata potrebbe essere breve. PREVISIONI METEO PER OGGI

AL NORD Al mattino cieli coperti con deboli precipitazioni sulle regioni di nord-ovest, asciutto altrove. Al pomeriggio attese piogge più intense specie sulla Liguria. In serata maltempo in estensione sulle altre regioni, con fenomeni a carattere temporalesco su Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna.

AL CENTRO Al mattino cieli in prevalenza poco nuvolosi, con isolati piovaschi sulle coste della Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con piogge che insistono sulla Toscana. In serata e in nottata è atteso il transito di una linea temporalesca da ovest verso est, con fenomeni su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino cieli a tratti coperti con precipitazioni sparse sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali con ancora maltempo diffuso sulla Sardegna. In serata ancora tempo asciutto con nuvolosità in prevalenza irregolare ed ampie schiarite sulla Sardegna. Temperature minime in rialzo. Massime stabili o in lieve calo sulle isole, stazionarie o in aumento altrove.