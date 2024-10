Allerta meteo arancione per domani in tutta la Sicilia: elevato rischio di nubifragi

La saccatura depressionaria che si muove sul Mediterraneo occidentale porta intenso maltempo sull'Italia. Secondo il Centro meteo italiano, le condizioni nelle prossime ore risulteranno instabili o perturbate, prima al centro-nord e poi entro sera anche al sud. Il terzo weekend di ottobre inizierà domani all’insegna del maltempo, soprattutto su nord-est e regioni centro-meridionali, con elevato rischio di nubifragi sulla Sicilia.

Per questo motivo il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha emesso un'allerta arancione per la giornata di domani su tutta l'isola con rovesci e temporali che potrebbero essere in alcuni casi particolarmente intensi. Al mattino si prevede maltempo più intenso con piogge e acquazzoni. Al pomeriggio ancora tempo instabile con precipitazioni diffuse. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di maltempo con piogge e temporali sparsi. Temperature minime e massime in generale diminuzione.

Tra domenica e l’inizio della prossima settimana è atteso un graduale miglioramento grazie al rinforzo dell’anticiclone tra Europa e Mediterraneo. Ma stando agli ultimi aggiornamenti la presenza di una goccia fredda in movimento verso il nord Africa potrebbe portare ancora maltempo all’estremo sud.