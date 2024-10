Nubifragi e vento sferzano la Sicilia: è allerta meteo arancione in tutta l'isola

Temporali, accompagnati da vento forte, si stanno abbattendo dalla notte scorsa sulla Sicilia centro orientale. Le province interessate sono Messina, Catania, Siracusa, Ragusa e, in parte, anche Caltanissetta. In alcuni comuni, come Catania, oggi le scuole, parchi e i giardini pubblici sono chiusi, in applicazione di un’ordinanza del sindaco.

Ad Enna, a causa della pioggia battente seguita a mesi di siccità, è crollato un costone di roccia in via Pergusa. La strada, una delle arterie più importanti di accesso alla città, è chiusa al transito. Sul posto oltre ai vigili urbani e vigili del fuoco anche i volontari della protezione civile. Le zone più colpite dall’acqua sono Dittaino e Leonforte. A Pergusa, in contrada Parasporino, una famiglia è isolata a causa del fango che ha invaso la strada di accesso all’abitazione.

Il maltempo che sta interessando la Sicilia centro orientale, nella notte ha colpito la parte occidentale dell’Isola con forti temporali e vento nelle province di Trapani, Agrigento e Palermo.