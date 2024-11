Meteo: svolta invernale sull’Italia, neve e freddo in arrivo. Da venerdì calo delle temperature anche in Sicilia e Calabria

L’inverno fa il suo ingresso su parte dell’Italia a causa di una rapida discesa di aria polare dalla Svezia, che porterà neve a bassa quota sugli Appennini. Andrea Garbinato, responsabile della redazione del sito iLMeteo.it, afferma che nelle prossime ore l’aria gelida scenderà lungo la fascia adriatica, dalla Romagna fino al Canale di Otranto, e lascerà l'Italia già nella giornata di venerdì.

Neve e gelo al Centro-Sud

Le prossime ore vedranno nevicate sparse sull'Appennino Romagnolo verso Marche e Abruzzo, con accumuli di 20-30 cm di neve fresca sull'Appennino abruzzese oltre i 1000 metri e possibilità di fiocchi anche a quote inferiori. Venerdì 15 novembre il freddo raggiungerà Puglia, Basilicata e Calabria, con instabilità residua anche in Sicilia. Al Sud, la neve è attesa a quote tra i 1200-1500 metri, accompagnata da venti che intensificheranno la sensazione di freddo.

Weekend di miglioramento ma con temperature invernali