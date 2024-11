Meteo, nel weekend nuovo ribaltone termico: domenica torna un mite autunno

Le temperature, dopo il gelo delle ultime ore, torneranno a salire decisamente con massime di nuovo intorno ai 20°C, anche al Centro-Nord. Così, dopo un sabato sereno e terso ma a tratti gelido, l’Italia entrerà in una lunga fase più mite che, annuncia Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, «ci accompagnerà verso un mese di dicembre che, stando alle previsioni sub stagionali e stagionali del centro meteo europeo Ecmwf, si preannuncia termicamente sopra la media (anche 2°C in più) e con poche precipitazioni».

Per l’esperto, «ci saranno probabilmente altri ribaltoni meteo legati ai cambiamenti climatici e questo sarà sempre più spesso il nuovo profilo del tempo in Italia».

Aumento delle temperature già da domani

Quanto a domani, «è previsto un aumento delle massime di 10°C sulle Alpi, di circa 6-8°C su buona parte del territorio italiano. Anche lunedì e martedì, complici venti miti ed umidi meridionali, i valori termici continueranno a salire anche nelle minime». Nelle ultime ore, infatti, il termometro ha registrato gelate estese al Nord e in parte del Centro, con una ben definita sembianza di inverno.