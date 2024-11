Meteo: neve e freddo a dicembre, la stagione sciistica entra nel vivo

Questa massa di aria gelida raggiungerà prima il Centro, con nevicate sui rilievi a partire dai 600 metri , e si sposterà rapidamente verso il Sud, dove potrebbe portare neve fino agli 800-900 metri. Le temperature, soprattutto sulle regioni centro-meridionali, si abbasseranno sensibilmente, con massime intorno ai 10°C in città come Roma, Firenze e Napoli.

La stagione sciistica prende ufficialmente il via questo fine settimana, con l’apertura degli impianti in numerosi comprensori italiani. Località come Cortina d’Ampezzo, Plan de Corones, Val di Fiemme-Obereggen e Sestriere accoglieranno gli appassionati di sport invernali tra venerdì e sabato.

Cosa aspettarsi quest’anno

La montagna si reinventa ogni anno per attrarre turisti: accanto allo sci, sono sempre più popolari le attività alternative come passeggiate romantiche, ciaspolate, discese con lo slittino e percorsi benessere in spa di lusso. Tuttavia, il 2024 porta anche rincari significativi per gli skipass: