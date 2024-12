Meteo: pioggia al centro-sud, nel weekend dell'Immacolata torna il freddo

«Già da oggi - afferma - le zone più colpite saranno i versanti adriatici e il Sud. Ma sarà il giovedì la giornata più piovosa per queste regioni, dove oltre alla pioggia, a tratti forte, potrà nevicare fin sopra i 900-1200 metri. Sempre giovedì inizieranno a soffiare venti più freddi dai quadranti settentrionali e nord-orientali responsabili di un abbassamento delle temperature al Nord». Nel corso di sabato 7 dicembre l’aria fredda si addosserà alle Alpi e non riuscendo a scavalcarle, irromperà sul Mediterraneo in parte attraverso la valle del Rodano (Francia sudorientale) e in parte dalla Porta della Bora (Alpi Giulie). Entro sera il tempo peggiorerà sempre più diffusamente al Nord con precipitazioni a prevalente carattere nevoso su Alpi e Prealpi e in nottata localmente anche sulle zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia, alto Veneto e alto Friuli.

Oltre alle piogge battenti con il rischio di temporali, scenderà diffusa anche la neve sugli Appennini. Con la prossima settimana il clima si raffredderà ulteriormente.

PREVISIONI METEO PER DOMANI

AL NORD Al mattino cieli in prevalenza soleggiati salvo isolati addensamenti bassi lungo la pianura Padana. Al pomeriggio velature in transito sulle regioni di nord-ovest, sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alta alternata a schiarite, più coperto nella notte.

AL CENTRO Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; più coperto sull'Abruzzo con isolate nevicate dai 1000 metri. Al pomeriggio maggiori schiarite con residue precipitazioni nevose in Abruzzo dai 700 metri. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse, soleggiati sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso con neve sull'Appennino campano dai 1100 metri. In serata e in nottata severo maltempo tra Basilicata e Puglia con piogge intense, migliora sui versanti tirrenici, sereno sulla Sardegna.

Temperature minime in calo al centro-nord e sulla Sardegna, stabili o in aumento al Meridione. Massime in generale diminuzione.