Meteo, sull'Italia piombano la neve e il gelo. Sabato maltempo e raffiche di vento in Calabria

Domani sarà la giornata clou di questa fase di maltempo. I venti diventeranno ancora più forti, provocando mareggiate importanti in Sardegna, sulle coste tirreniche e su quelle adriatiche. Il maltempo abbandonerà il Nord con le ultime precipitazioni a est, si intensificherà sulle regioni adriatiche e sul basso Tirreno. L’abbassamento delle temperature favorirà nevicate diffuse sugli Appennini e visto il vento forte atteso, la neve scenderà sotto forma di bufera o tormenta su Marche, Abruzzo e Molise. Nel weekend questa fase di maltempo si attenuerà temporaneamente in attesa di un nuovo attacco perturbato dal Polo Nord.

Vento e neve protagonisti, da oggi , di una fase di maltempo che interesserà tutto il Paese. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it , se le prossime ore trascorreranno con nebbie diffuse al Nord, nubi basse su coste tirreniche e Liguria con episodi di pioviggine, il tempo cambierà radicalmente da oggi, quando le piogge inizieranno a interessare il Nord, diventando via via più diffuse e consistenti dal pomeriggio. In serata sulla Sardegna venti di Maestrale oltre i 100 km/h renderanno il mare anche grosso; sul Mar Tirreno si intensificherà il Libeccio con mareggiate sulle coste tirreniche, mentre sull'Adriatico inizieranno a soffiare sia la Bora, sia il Grecale.

Così, sabato (giorno del solstizio d’inverno) avremo le ultime precipitazioni al Sud con nevicate in collina, ma soffieranno venti freddi dai quadranti settentrionali su buona parte del Centro Sud.

Oggi, giovedì 19

Al Nord: prima nebbie poi piogge via via più diffuse.

Al Centro: peggiora in serata sulle Tirreniche e in Sardegna, venti via via più forti.

Al Sud: peggiora in nottata sulla Campania

Domani, venerdì 20

Al Nord: ultime fasi di maltempo al Nordest, venti di Bora.

Al Centro: maltempo sulle Adriatiche e in Sardegna, bufere di neve sui rilievi, instabile altrove.

Al Sud: maltempo e venti forti su Campania e Calabria tirrenica. Tendenza: sabato ventoso e più freddo, domenica peggiorerà ancora entro sera