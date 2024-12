Meteo: arriva l'alta pressione, clima mite fino a Capodanno. Ma a Gennaio torna l'aria polare

Dopo la fase di maltempo con aria fredda che ha interessato la Penisola durante le festività natalizie, un vasto campo di alta pressione si impone tra Europa e Mediterraneo. I prossimi giorni vedranno condizioni meteo asciutte su tutta l’Italia con un clima piuttosto mite nel weekend, specie in quota, con temperature da 5 a 7 gradi al di sopra delle medie del periodo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano tempo stabile anche tra San Silvestro e il giorno di Capodanno, quando però è prevista la presenza di nuvolosità bassa con nebbie localmente anche fitte. Possibile un graduale calo termico nel corso della prossima settimana, con un affondo di aria polare nei primi giorni di gennaio con maltempo e neve sui rilievi. PREVISIONI METEO PER OGGI

AL NORD Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata e in nottata non sono attesi cambiamenti sostanziali con qualche velatura in transito sui settori alpini.

AL CENTRO Assenza prevalente di nuvolosità nel corso delle ore mattutine e durante quelle pomeridiane. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli del tutto sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE Cieli in prevalenza soleggiati, qualche innocuo addensamento atteso sulle zone interne nel corso delle ore diurne. In serata ancora qualche nube tra Molise, Campania e Basilicata, a ridosso dei settori appenninici, ampi spazi di sereno altrove.

Temperature minime stabili o in calo al centro-sud e in lieve rialzo al nord. Massime stabili o in aumento su tutta la Penisola.

PREVISIONI METEO PER DOMANI

AL NORD Tempo stabile durante la giornata sulle regioni settentrionali con cieli per lo più soleggiati e qualche velatura in transito specie al nord-est. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO Tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati e qualche velatura. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati piovaschi tra Calabria e Sicilia settentrionale. Al pomeriggio attesi cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte non sono attese variazioni di rilievo con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in rialzo al centro-nord e stabili o in lieve calo al sud e sulle isole maggiori, massime stabili o in generale rialzo su tutta la Penisola.