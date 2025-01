Meteo: weekend al freddo, neve a bassa quota anche al Sud

Al Nord: Al mattino precipitazioni sparse, più intense tra Triveneto, Liguria di Levante ed Emilia Romagna; neve dai 1400-1600 metri sulle Alpi. Al pomeriggio tempo in generale miglioramento, con residue precipitazioni sul Friuli-Venezia Giulia; coperto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità compatta ovunque.

Una veloce perturbazione sta transitando sul Mediterraneo centrale portando molte nuvole in Italia e anche precipitazioni sparse . Interessate soprattutto le regioni di Nord-Est e i settori tirrenici del Centro. Temporaneo miglioramento a seguire ma con l’arrivo del secondo weekend del mese ecco che aria fredda d’estrazione artica dovrebbe raggiungere il Mediterraneo centrale. Tra Sabato e Domenica atteso un calo delle temperature sull'Italia con valori anche di qualche grado sotto media segnatamente sui settori orientali. Secondo il Centro Meteo Italiano, gli aggiornamenti mostrano anche la possibilità di neve a bassa quota specie su medio versante Adriatico e regioni del Sud . La prossima settimana inizierà con l’aria fredda ancora in afflusso sul Mediterraneo poi un robusto anticiclone potrebbe interrompere l’arrivo del freddo.

Al Nord: Tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali ma con molte nuvole in transito. Poche variazioni nel pomeriggio salvo deboli nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 1300-1600 metri. In serata e nottata ancora deboli fenomeni sulle Alpi con neve fin sotto i 1000 metri, pioviggini sulla Romagna.

Al Sud e Sulle Isole: Al mattino cieli coperti tra Campania, Molise e Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio deboli piogge in transito tra Campania, Basilicata e Puglia; nuvolosità in aumento su tutti i settori. In serata ancora maltempo su Cilento, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia; migliora nella notte con addensamenti più compatti sulle coste Tirreniche. Temperature minime e massime stabili o in rialzo.

Al Centro: Al mattino cieli coperti su tutti i settori con deboli piogge sulle regioni Tirreniche. Al pomeriggio ancora qualche fenomeno tra Lazio e Toscana, generalmente di debole intensità; variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata condizioni meteo stabili con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque.

Al Centro: Tempo per lo più asciutto sulle regioni del Centro nel corso della giornata ma con cieli nuvolosi o molto nuvolosi, pioviggini non escluse a ridosso dei rilievi. In serata e nottata deboli piogge in arrivo su Toscana, Umbria e Marche, più asciutto ma con molte nuvole altrove.

Al Sud e Sulle Isole: Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata al Sud ma con tempo per lo più asciutto sia al mattino che al pomeriggio, salvo pioviggini sui rilievi di Campania e Calabria. Ancora tempo asciutto in serata e nottata, locali piogge sulla Campania. Temperature minime e massime in stabili o in calo al Centro-Nord e in rialzo al Sud.