Previsioni meteo Italia: con l'anticiclone delle Azzorre aria fredda e maltempo in arrivo

L’anticiclone delle Azzorre , verso il Regno Unito e Mar del Nord , sta favorendo la discesa di fredde correnti polari verso l’ Europa centro-orientale . Lo rende noto il Centro Meteo Italiano . Oggi è previsto maltempo , specie al Sud e Sardegna . Bassa pressione in formazione sul Medio Tirreno che determinerà un peggioramento del tempo su parte d’Italia. Molte nubi su tutto il Paese, ma con tempo mediamente asciutto salvo occasionali pioviggini sulle coste di Marche , Abruzzo e Calabria tirrenica ; maggiori schiarite sono attese sul Triveneto e Sicilia . Nel corso del pomeriggio situazione in peggioramento su Sardegna , Campania e Calabria tirrenica con precipitazioni diffuse. Deboli fenomeni sono attesi anche tra Lazio , Abruzzo , Marche e Toscana meridionale . Asciutto sul resto d’Italia, ma con molte nubi di passaggio . Tra la sera e la prossima notte maltempo su Campania , Basilicata , Molise , Puglia , Sicilia occidentale e alta Calabria con precipitazioni localmente intense. Deboli fenomeni attesi anche tra basso Lazio e Abruzzo , nonché sulla Sardegna nord-orientale . Aria fredda farà il suo ingresso nella seconda parte della giornata con quota neve attesa in rapido calo, portandosi tra la serata e la prossima notte sin verso i 500-700 metri sull’ Appennino centrale , Molise e Campania .

Al mattino condizioni di tempo asciutto su tutti i settori ma con molte nuvole in transito . Al pomeriggio nuvolosità in ulteriore aumento con l’arrivo anche di piogge e acquazzoni specie tra Lazio e Abruzzo , neve a quote medie in Appennino . In serata e nottata tempo in miglioramento ma ancora residui fenomeni e quota neve in calo fino ai 600-700 metri . Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità irregolare in transito, maggiori addensamenti al Nord-Ovest . Al pomeriggio ancora tempo stabile con anche cieli soleggiati sul Triveneto . In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite su tutte le regioni. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Sud e Isole

Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge su Campania, Calabria settentrionale e Sardegna. Al pomeriggio tempo in peggioramento con piogge sparse, ancora asciutto tra Calabria e Sicilia. In serata e nottata maltempo atteso su tutte le regioni con piogge e temporali localmente anche intensi. Neve sui rilievi anche fin verso i 600-800 metri nella notte. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per domani

Nord Italia

Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nottata non sono previste variazioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Centro Italia

Al mattino cieli per lo più nuvolosi ma con tempo asciutto. Al pomeriggio possibili fenomeni in Appennino versante adriatico con neve a quote collinari. In serata e nottata ancora deboli precipitazioni sui settori appenninici del versante adriatico con possibili fiocchi fino in bassa collina, asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Sud e Isole

Condizioni di tempo instabile durante la giornata con piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio, specie sulle regioni peninsulari, con neve in Appennino oltre i 400-700 metri. Tra la serata e la notte ancora tempo instabile con piogge sparse e neve sui rilievi a quote di collina o bassa montagna, più asciutto sulla Sardegna. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.