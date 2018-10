Italiani attaccati a Mogadiscio, quattro bambini somali hanno perso la vita

Un blindato Lince, appartenente ad un convoglio di cinque mezzi italiani, è stato coinvolto a Mogadiscio, alle 12.10 locali, in un'esplosione al rientro da un'attività addestrativa in favore della forze di sicurezza somale. Nessun militare italiano è rimasto ferito, mentre il mezzo, con a bordo 4 soldati, è stato lievemente danneggiato ed è rientrato in base.

L'esplosione è avvenuta a 700 metri circa dalla sede del Ministero della Difesa. I militari italiani operano nell'ambito della missione europea in Somalia (Eutm), finalizzata al rafforzamento del Governo Federale di Transizione somalo (Tfg), attraverso la consulenza militare a livello strategico alle istituzioni di difesa somale e l'addestramento militare. La missione militare dell'Ue opera in stretta collaborazione e coordinamento con gli altri attori della comunità internazionale presenti nell'area d'operazione come le Nazioni Unite, l'African Union Mission in Somalia (Amisom) e gli Usa.

Sui media circola l'informazione che "quattro bambini" sono morti per l'autobomba kamikaze. La notizia, che cita un "responsabile somalo", viene rilanciata dal sito egiziano Mobtada. L'attentato viene presentato come diretto a "un convoglio dell'Unione europea". Senza porre l'annuncio in relazione con l'attentato, probabilmente perché si tratta di operazioni precedenti, il sito libanese El Nashra riferisce che l'esercito somalo ha annunciato che "cinque elementi armati del movimento terrorista Al Shabaab" sono rimasti uccisi in "scontri" con le forze armate "nel sud del Paese". Una fonte ufficiale dell'esercito ha precisato che le forze armate hanno "liberato diverse regioni in operazioni che si sono svolte 70 km a nord di Chisimaio", e che due soldati sono rimasti feriti.

