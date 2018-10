Papa Francesco, abortire? "E' come affittare un sicario"

Nuovo appello del Papa contro l’aborto: «Un approccio contraddittorio consente anche la soppressione della vita umana nel grembo materno in nome della salvaguardia di altri diritti. Ma come può essere terapeutico, civile, o semplicemente umano un atto che sopprime la vita innocente e inerme nel suo sbocciare?».

Così il pontefice all’udienza generale. «Io vi domando: è giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema?». «E' come affittare un sicario», ha sottolineato il Papa.

«Tutto il male operato nel mondo si riassume in questo: il disprezzo per la vita. La vita è aggredita dalle guerre, dalle organizzazioni che sfruttano l’uomo, leggiamo sui giornali o vediamo sui telegiornali tante cose, dalle speculazioni sul creato e dalla cultura dello scarto, e da tutti i sistemi che sottomettono l'esistenza umana a calcoli di opportunità, mentre un numero scandaloso di persone vive in uno stato indegno dell’uomo.

Questo è disprezzare la vita, è uccidere». Lo ha detto poi il Papa nell’udienza generale a Piazza San Pietro oggi dedicata al comandamento Non uccidere.

