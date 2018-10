Brexit, a Londra migliaia di persone in marcia per voto su accordo con l'Ue

Una fiumana di gente come a Londra non si vedeva da tempo: quasi 700.000 persone secondo gli organizzatori, almeno mezzo milione nelle stime dei media. Il popolo dei 'no Brexit' è sceso in strada oggi in forze nella capitale del Regno - da sempre roccaforte dei pro Remain - per invocare un secondo referendum: aggrappandosi al sogno d’una

rivincita del voto di due anni fa e all’auspicio di poter ancora restare nell’Ue, sullo sfondo delle incertezze e dei contrasti che minacciano l’esito dei negoziati di divorzio fra il governo conservatore di Theresa May e Bruxelles.

Partito da Hyde Park in una giornata di sole più da ottobrata romana che da autunno londinese, il corteo è sfilato

per il centro della metropoli britannica fino a raggiungere Parliament Square, di fronte a Westminster. Dove ad arringare la folla hanno provveduto esponenti politici di vari partiti, dal sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, al leader dei LibDem, Vince Cable, e celebrità dello spettacolo o della cultura. Ma i protagonisti veri sono stati coloro che hanno gonfiato il serpentone umano fra vessilli europei, cartelli colorati, slogan pungenti.

Non solo sudditi di Sua Maestà, va detto, data la presenza visibile di migliaia di stranieri che sull'isola vivono (e che con la Brexit temono di vedere rimessi in discussione i loro diritti, a dispetto di tutte le rassicurazioni).

E però soprattutto britannici: compresi molti giovani e giovanissimi che nel 2016 non avevano ancora 18 anni e oggi rappresentano una platea di nuovi elettori naturalmente euro-integrati, contrari fino al 90% - stando ad alcune rilevazioni - a una 'chiusura' delle frontiere destinata ad avere un impatto inevitabile sulle loro vite, ma sulla quale non hanno mai avuto voce in capitolo.

