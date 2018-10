Pacco sospetto inviato a De Niro a Manhattan, indaga la polizia

La polizia di New York sta indagando su un pacco sospetto indirizzato all'attore premio Oscar Robert De Niro, notoriamente molto critico nei confronti del presidente Donald Trump.

Secondo la Cnn online, il pacco è stato inviato ad un indirizzo del quartiere Tribeca di Manhattan, il 375 Greenwich St, dove ha sede il Tribeca Film Center, che organizza il Tribeca Film Festival di cui De Niro è il fondatore.

Secondo la Cnn, che cita due fonti di polizia, si tratta di un pacco simile a quelli inviati di recente a diversi alti esponenti democratici.

Gli investigatori hanno trovato il pacco sospetto inviato all’ex vice presidente Joe Biden. Lo riporta la Cnn. La caccia al pacco bomba per Biden era in corso. Il pacco per Biden è stato trovato in un centro di smistamento della posta in Delaware, lo stato in cui l’ex vicepresidente risiede e sarebbe simile agli

altri pacchi inviati a diverse personalità legate al partito democratico.

Sono nove i pacchi bomba sospetti indirizzati ad alti esponenti democratici o critici del

presidente Trump intercettati sinora. L’ultimo è quello pervl'ex vice presidente Joe Biden.

