A Las Vegas il "superstore" di marijuana più grande del mondo

Si chiama Planet 13 ed è il negozio di marijuana più grande al mondo. Situato a pochi passi dalla Strip di Las Vegas, Planet 13 occupa una superficie di 3.700 metri quadrati fra uffici e spazi per la coltivazione della marijuana e si presenta come una gioielleria all’interno di night club: i pavimenti si illuminano man mano che vi si cammina e sugli schermi si susseguono immagini tridimensionali.

Aperto 24 ore al giorno e sette giorni su sette, il negozio è costato 8 milioni di dollari e a breve aprirà al suo interno anche bar e una sala per degustare i vari tipi di marijuana offerta.

