Zurigo, pullman si schianta contro un muro: morta una donna italiana, altri due in gravi condizioni

Un pullman proveniente da Genova si è schiantato contro un muro, nei pressi di Zurigo, in Svizzera. Nell’incidente ha perso la vita una donna italiana di 37 anni, lo si apprende dalla polizia cantonale di Ginevra. Altre 44 persone sono rimaste ferite, A bordo del pullman, secondo le stesse fonti, c'erano 16 italiani.

L’incidente si è verificato sull'autostrada A3 poco prima delle 4.15. Il pullman ha sbandato e poi è finito contro un muro, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale zurighese. Il veicolo, appartenente a una filiale dell’impresa di

trasporti Flixbus, era diretto a Düsseldorf, in Germania. Al momento l’autostrada è bloccata in entrambi i sensi di

circolazione tra Brunau e Wiedikon.

Le cause dell’incidente sono per il momento sconosciute, ma stamattina presto ha nevicato in diverse regioni a nord delle Alpi. La Farnesina conferma «il decesso di una connazionale, e la presenza di due italiani tra i feriti gravi, nell’incidente stradale che ha coinvolto un autobus Flixbus vicino a Zurigo la scorsa notte».

Pullman proveniente da Genova si schianta a Zurigo: un morto - Le immagini Il mezzo della Flixbus I mezzi giunti in soccorso Il lato guida e il lato passeggero del bus Un dettaglio della parte anteriore del bus I danni causati dall’incidente

Lo riferiscono fonti del Ministero degli Esteri sottolineando che «il Consolato Generale a Zurigo sta seguendo gli eventi fin dal primo momento, in stretto raccordo con la Farnesina, e sta prestando, in contatto costante con le autorità locali, ogni possibile assistenza ai connazionali coinvolti».

Gli altri due italiani feriti gravemente sono i due autisti del pullman. Si tratta di due uomini di 57 e 61 anni. Il 57enne era al volante al momento dell’incidente. Entrambi gli uomini sono in ospedale ed il 61enne è in pericolo di vita. Lo rende noto la polizia cantonale di Zurigo in un comunicato.

