Italiana rapita in Kenya: nuovi arresti, si stringe il cerchio

Una retata con decine di fermi e arresti, forse un centinaio secondo alcuni media ma la cifra non é confermata ufficialmente, è stata compiuta dalla polizia keniana in due villaggi nei pressi del Tana River, a nord di Malindi, nell’ambito delle ricerche di Silvia Costanza Romano, la cooperante milanese rapita in Kenya il mese scorso. Lo riporta l'Ansa.

La cifra di «almeno cento» arresti compiuti sabato a Chira e Bilisa viene accreditata dal sito keniano Standard Media, uno dei tre maggiori del Paese.

