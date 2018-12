Sparatoria in pieno centro con un morto a Vienna. Panico, ma non è terrorismo

Sparatoria in un locale in centro a Vienna, dove un uomo è stato ucciso intorno all'ora di pranzo. Subito è scattato il sistema antiterrorismo.

Successivamente, come riportano diversi siti internazionali, si è compreso che non si trattava di un attacco terroristico, come quello che ha macchiato di sangue la città di Strasburgo e che è costato la vita a un giornalista italiano di origine calabrese.

Un regolamento di conti l'ipotesi più plausibile. Sarebbero state due le persone entrate in un locale in pieno centro aprendo il fuoco. Una persona è morta sul colpo, un'altra è rimasta ferita. Sembra che i killer avessero un accento dell'Est.

Dopo i colpi la gente, per il panico ha iniziato a scappare e non pochi sono stati gli attimi di terrore.

