Arrestato un 27enne per l'omicidio dei due bimbi a Houston

Un 27enne è in stato di arresto in Texas dopo che tre bimbi sono stati trovati morti ieri in un appartamento nella zona a sud-est di Houston, insieme con una donna ferita da colpi di arma da fuoco.

Il ritrovamento da parte della Polizia è stato effettuato dopo un controllo di routine da parte dei servizi sociali.

La donna è stata ricoverata in ospedale ed è in condizioni stabili, mentre non è chiaro quale fosse il suo legame con i bambini trovati senza vita: uno di cinque anni, uno di due e un neonato.

L’arresto è scattato dopo che il 27enne - sulla cui identità le autorità mantengono al momento il riserbo - ha contattato la Polizia affermando di essere colui che cercavano in relazione a quell'episodio. E’ stato quindi prelevato a Houston.

