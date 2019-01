L'attacco in hotel a Nairobi, un americano e un britannico tra le vittime

Almeno 14 persone sono morte nell’attacco al compound di un hotel di lusso di Nairobi sferrato ieri pomeriggio, rivendicato dai terroristi di al Shabaab.

Lo ha detto il presidente keniano Uhuru Kenyatta, precisando che l’operazione per mettere in sicurezza l’area si è protratta per tutta la notte e che ci sono stati scontri a fuoco fino all’alba.

Kenyatta ha anche detto che le forze di sicurezza keniane hanno ucciso tutti gli estremisti islamici che hanno assaltato l’albergo.

Tra le vittime ci sono un britannico e un americano.

© Riproduzione riservata