Croazia: allarme per l'epidemia di influenza, almeno sette morti

Desta molta preoccupazione in questi giorni in Croazia l'epidemia di influenza, con una serie di casi molto gravi e alcuni decessi causati da complicazioni in persone con altre malattie croniche. Secondo la stampa di Zagabria quest'anno l'influenza di tipo H1N1 ha una forma più acuta del solito e il sistema sanitario da giorni è in "uno stato di allarme", il più alto degli ultimi dieci anni.

Le cliniche per malattie infettive continuano a ricevere pazienti in condizioni respiratorie gravi, inclusi alcuni casi di persone giovani. Ieri in condizioni preoccupanti, spesso con polmoniti acute, sono state ricoverate almeno 18 persone solo a Zagabria.

Non è ancora noto il numero preciso dei decessi causati da complicazioni collegate all'influenza, ma si tratta comunque di persone anziane con altre malattie croniche. Alcuni media scrivono che le persone decedute sarebbero almeno sette.

Finora dal sistema sanitario i sintomi dell'influenza sono state registrate su almeno 9 mila persone, ma gli esperti ritengono che il numero reale è sicuramente molto più alto, anche fino a quattro volte, dato che la gran parte dei pazienti non si rivolge ai medici. L'epidemia di influenza non ha ancora raggiunto il suo picco, atteso tra due o tre settimane.

