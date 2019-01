Distribuzione dei migranti, Berlino: legittime le richieste dell'Italia

Berlino ha «sempre trovato legittima» la posizione di chi chiede una migliore distribuzione dei profughi, in relazione alla «richiesta di solidarietà europea», e il governo tedesco si è speso a livello europeo perché questo principio generale venga accettato e ha dato la sua disponibilità.

È quello che ha risposto un portavoce del ministero degli Esteri, in conferenza stampa a Berlino, rispondendo a una domanda sulla richiesta di Matteo Salvini di cambiare le regole di Sophia, per evitare che tutti i profughi salvati in mare vengano portati in Italia.

