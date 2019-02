Italia-Francia, pace fatta: l'ambasciatore rientra a Roma

Torna a Roma l’ambasciatore di Francia. La crisi diplomatica, aperta dall’incontro di Di Maio con i gilet gialli, si chiude al Quirinale. Mattarella riceve il diplomatico di Parigi e accetta l’invito di Macron a compiere una visita di Stato in Francia.

Frena anche il leader del M5s sul rapporto con il movimento di protesta francese che attacca l’Eliseo: "Nessun dialogo con quell'anima che parla di lotta armata o di guerra civile", dice presentando il manifesto del M5s per le Europee.

"Polemica chiusa, sono contento. Rinnovo la richiesta d’incontro con il ministro francese agli Interni, per riportare in Italia alcuni dei 15 terroristi latitanti in Francia", dice Salvini.

