Crolla una miniera in Liberia, sette morti e 40 persone ancora intrappolate

Da una settimana quaranta persone sono ancora intrappolate in una miniera d’oro crollata in Liberia. Le autorità liberiane dicono che i soccorritori stanno scavando a mani nude nel tentativo di liberarli. Finora, sono stati recuperati 7 cadaveri.

I sopravvissuti sono una decina e sono stati sottoposti a cure mediche per ossa rotte e disidratazione. Durante il fine settimana il governo - che ha decretato un giorno lutto nazionale per lunedì - ha schierato esercito e polizia nella città mineraria di Gbonipea, dove però hanno incontrato la resistenza dei minatori illegali locali ed eseguito l’arresto di 65 di loro per aver combattuto lo spiegamento di forze.

