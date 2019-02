Marsiglia, ferisce due passanti con un coltello: aggressore ucciso dalla polizia

Sono due le persone accoltellate e ricoverate in ospedale, secondo fonti della polizia a Marsiglia, dove un uomo ha aggredito diversi passanti sulla Canebiere, in pieno centro. Uno dei due sarebbe in condizioni gravi. L’aggressore, secondo la tv BFM, ha tirato fuori una pistola di fronte alla polizia che lo voleva fermare.

Gli agenti hanno reagito rispondendo al fuoco e l'aggressore sarebbe morto poco dopo. Lo riferisce la tv francese Bfmtv che cita fonti di polizia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 16.45 l'uomo ha ferito due passanti vicino a La Canebière, tra rue de Rome e rue Saint-Ferrèol, in pieno centro.

Quando gli agenti di polizia sono intervenuti, l’aggressore ha estratto una pistola. La polizia ha quindi sparato e lo ha neutralizzato. Nello scontro a fuoco, un terzo passante è rimasto ferito alla gamba.

