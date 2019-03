È morto Luke Perry, il Dylan di Beverly Hills 90210: colpito da un ictus giovedì

Luke Perry, il Dylan di Beverly Hills 90210 della serie cult degli anni Novanta, è morto questo pomeriggio a Los Angeles. Giovedì scorso, l’attore era stato colpito da un ictus. Aveva 52 anni. Lo riporta TMZ.

Luke Perry ricoverato d’urgenza: colpito da ictus il celebre Dylan di Beverly Hills Luke Perry Insieme a Massimo Boldi

Perry era impegnato in questo periodo nelle riprese della serie Riverdale a Los Angeles. E in questi giorni la Fox aveva annunciato la ripresa della serie Beverly Hills, 90210. Perry non prenderà parte al progetto, a differenza di tutti gli altri principali interpreti della serie, divenuti famosi negli annì 90 (Jennie Garth, Ian Ziering, Jason Priestly, Brian Austin Green, Tori Spelling e Gabrielle Carteris).

Luke Perry ricoverato, la foto di Shannen Doherty commuove il web: "Ti abbraccio amico mio"

