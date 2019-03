Tunisia, morti 11 neonati in ospedale: si ipotizza infezione per un alimento scaduto

Potrebbe essere la somministrazione di un prodotto nutrizionale scaduto la causa della morte, avvenuta tra giovedì e venerdì scorsi, di 11 neonati tunisini all'ospedale Rabta di Tunisi. Un caso che ha già portato alle dimissioni del ministro della Sanità, Abderraouf Cherif.

Dagli esami sui campioni biologici e di tessuti prelevati dai neonati è emerso che la causa della morte è legata «probabilmente a uno shock settico dovuto a infezioni del sangue». In particolare si sospetta «un’infezione causata da un prodotto per l’alimentazione per via endovenosa» che viene usata per i neonati venuti alla luce prima del termine, la cosiddetta nutrizione parenterale.

Il governo ha annunciato l’apertura di un'inchiesta anche a livello penale e ha promesso la massima trasparenza.

L'associazione dei pediatri tunisini ha invitato le autorità a «fare luce» sulla situazione e ha ricordato le «condizioni precarie in cui operano gli operatori sanitari». Il ministero della Sanità ha assicurato che «sono state adottate misure preventive e trattamenti per evitare altre vittime e per garantire lo stato di salute degli altri bambini nel reparto maternità».

