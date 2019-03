I gilet gialli terrorizzano Parigi, saccheggi e devastazioni sugli Champs-Elysees

Partenza infuocata per il 18/o atto della protesta dei gilet gialli: sugli Champs-Elysees sono in corso scontri fra black bloc e polizia già dalle 11 del mattino, un’inversione di tendenza netta dopo settimane di calma e di manifestazioni con poche centinaia di persone.

Centinaia di manifestanti sono arrivati a Parigi per quello che era stato annunciato come un appuntamento decisivo, battezzato «ultimatum a Macron». Saccheggi e devastazioni dopo gli scontri violenti con la polizia, attaccata dai black bloc, sugli Champs-Elysees.

Il celebre ristorante di lusso Fouquet's è stato preso d’assalto e completamente devastato all’interno, con un saccheggio diventato generale in pochi minuti. Altri negozi sono stati attaccati e le vetrine svuotate. La polizia ha tentato di respingere gruppi di giovani in abiti neri che hanno attaccato da diverse direzioni. Sono 44 i fermi per il momento.

«Hanno risposto all’appello alla violenza di alcuni leader dei gilet gialli. Hanno deciso, come canto del cigno, di venire ad attaccare Parigi ma noi li abbiamo anticipati e rispondiamo colpo su colpo»: così il ministro dell’Interno, Christophe Castaner, ha commentato la guerriglia. I manifestanti, ha annunciato Castaner, sono «fra i 7 e gli 8.000, fra cui 1.500 ultraviolenti».

«Non si tratta né di manifestanti né di casseur, questi sono solo assassini»: questo il commento del ministro all’incendio di un palazzo, partito dalle fiamme appiccate durante i disordini sugli Champs-Elysees all’agenzia di una banca. Undici persone sono rimaste ferite, in modo non grave. Una donna con il bambino, rimasti intrappolati al secondo piano, sono stati salvati in extremis dai pompieri.

Folti gruppi di gilet gialli e di black bloc hanno tentato di aggirare gli sbarramenti della polizia per raggiungere l’Eliseo ma sono stati respinti con lacrimogeni e getti di idrante sull'avenue Franklin Roosevelt. Sul percorso, sono proseguiti i saccheggi e le devastazioni. In particolare è stato preso di mira, dopo il Fouquet's, il Disney Store, che ha riportato danni molto gravi. In fiamme parecchie barricate al centro degli Champs-Elysees e delle strade adiacenti.

