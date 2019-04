Italiano ucciso in Messico mentre cenava in un ristorante

Un cittadino italiano è stato ucciso ieri sera a colpi d’arma da fuoco mentre cenava nel ristorante Bella Donna del quartiere di Cuauhtémoc a Città del Messico. Lo ha reso noto oggi la tv Televisa.

L’uomo, identificato dai media come Salvatore Stefano di 35 anni, avrebbe opposto resistenza agli assalitori che lo hanno ripetutamente colpito prima di darsi alla fuga su una moto. All’arrivo dei soccorritori Stefano era ancora in vita, ma è deceduto mentre veniva trasferito in ospedale.

Un impiegato del locale, non lontano dal centrale Paseo de la Reforma, ha dichiarato all’emittente che «durante la sparatoria si sono sentite imprecazioni e maledizioni in italiano». La magistratura ha aperto una inchiesta per omicidio doloso e trasferito il cadavere ad un obitorio per l’autopsia.

