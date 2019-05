Scelto il nome del royal baby: si chiama Archie

Un principe senza nome da principe e, per ora, senza titolo. Chi sognava un futuro normale o quasi per il neonato Royal baby di Harry e Meghan, duca e duchessa di Sussex, può continuare a sperare. Il piccolo è stato presentato oggi al mondo e alla bisnonna regina niente meno che sotto le storiche volte del castello di Windsor, ma non avrà appellativi pesanti o simbolici da portare sulle spalle: si chiamerà Archie Harrison, una scelta che spiazza tutte le previsioni o i tentativi di ricollegarlo sia alla tradizione dinastica dei Windsor sia a chissà quale messaggio innovativo.

Una scelta che i bookmaker ignoravano, o davano al massimo attorno a quote vicine a 100 a uno, e che andrebbe benissimo pure in California. Dove è cresciuta la sua mamma. A due giorni dal parto, Meghan si è mostrata in pubblico per la prima volta e per la prima volta ha fatto conoscere il suo bebè. «È un sogno», ha sussurrato raggiante, l’espressione incantata, senza nascondere le rotondità della gravidanza ancora ben visibili sotto il vestito bianco estivo. Una felicità irresistibile e contagiosa, nelle parole e nei gesti condivisi con Harry.

«Ha un carattere dolcissimo, è davvero calmo», ha raccontato l’ex attrice californiana di madre afroamericana, rispondendo a qualche domanda su baby Sussex. Per poi prorompere in una risata di coppia quando il marito si è inserito con una battuta: «Non so da chi abbia preso», ha scherzato ricordando la sua gioventù di principe scapestrato, dopo l’infanzia segnata - per lui come per il fratello maggiore William - prima dal divorzio fra sua padre e sua madre, l’erede al trono Carlo e lady Diana, quindi dalla tragica morte di quest’ultima.

«È un’esperienza magica, meravigliosa. Ho i due più bei ragazzi del mondo e sono realmente felice», ha ripreso Meghan. Più tardi è stata la volta della presentazione alla regina Elisabetta e al principe consorte Filippo, pronti a ricevere il loro ottavo bisnipote nello splendore dei rispettivi 93 e 97 anni. La foto che ha immortalato il momento, alla presenza della madre di lei, Doria Regland, è un incrocio di sorrisi, catturato sia sull'account Twitter di Buckingham Palace sia sul profilo Instagram dei duchi di Sussex.

E si è accompagnato all’annuncio del nome scelto per «il piccolo fagotto di gioia» di Harry. «Il Duca e la Duchessa di Sussex - recita la didascalia di corte con la formula di rito - sono felici di annunciare d’aver deciso di chiamare il loro figlio Archie Harrison Mountbatten-Windsor». Una sorpresa assoluta che ora scatena la caccia alle interpretazioni più stravaganti. Di certo si sa solo che il secondo nome Harrison significa «figlio di Harry».

Il Royal Baby è nato, Harry è al settimo cielo: le foto dei festeggiamenti in Inghilterra Meghan Markle, qualche giorno prima di partorire Festeggiamenti in occasione della nascita del royal baby Si festeggia dopo la nascita del Royal baby Il post su Instagram nella pagina della famiglia reale L’annuncio della nascita del bimbo Palloncini colorati e gadget per festeggiare Meghan poche ore prima del parto L’ex attrice americana è riuscita a mantenere la sua femminilità ed eleganza anche durante la dolce attesa

Mentre per il primo, Archie, non vi sono in realtà fonti d’ispirazione evidenti: a meno di non dar retta a chi ricorda come i tabloid, a gennaio, avessero raccontato come il principino George - primogenito di William e Kate, cugino del nuovo venuto e terzo pretendente alla corona - si fosse rivolto a un passante, in un parco, presentandosi proprio come «Archie». E forse svelando un nickname. Una traccia assai labile, del resto, per un cuginetto che Archie si chiamerà davvero.

E che - pur settimo al momento nella linea di successione al trono - non ha ad oggi titoli nobiliari di sorta, per volere dei genitori. Non quello di principe e Altezza Reale, che solo Elisabetta II gli potrebbe concedere per decreto con uno strappo alle consuetudine. E neppure quelli di cortesia di lord o di conte di Dunbarton che - in quanto cadetto - gli spetterebbero invece di diritto. 'Master Archie Harrison Mountbatten-Windsor', e basta.

