Usa, Nestlè ha in programma 4.000 licenziamenti

Nestlè ha in programma 4.000 licenziamenti negli Stati Uniti per la chiusura del servizio di consegna diretta ai negozi di pizza surgelata e gelati. Lo ha annunciato Nestlè ieri ad un evento con gli azionisti in Virginia - riferisce Bloomberg - spiegando che i tagli scatteranno nel terzo trimestre e comporteranno un costo straordinario di 500 milioni di dollari.

Le chiusure coinvolgeranno 230 strutture della rete. Per abbattere i costi, il colosso alimentare ha deciso di utilizzare solo i magazzini, un modello di distribuzione già utilizzato per i pasti surgelati e snack. In totale, i dipendenti di Nestlè negli Stati Uniti sono circa 48.000 e i tagli annunciati rappresentano circa l'8,3% della forza lavoro.

© Riproduzione riservata