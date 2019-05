Legge shock in Alabama, l'aborto diventa reato per i medici

Non si ferma l’ondata anti-aborto negli Stati Uniti. In Alabama è stata varata una delle norme più restrittive del Paese che mette fuori legge quasi tutte le forme di interruzione di gravidanza. In base al provvedimento praticare l’aborto all’interno dello stato diventa un reato per i medici.

Il testo è ora sulla scrivania del governatore repubblicano Kay Ivey e se dovesse essere firmato potrebbe finire davanti alla Corte Suprema. Giorni fa in Georgia è entrata in vigore una legge che vieta l’aborto fin dal momento in cui si rileva il primo battito cardiaco del feto.

