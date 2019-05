Massacro in un bar in Brasile, uccise sei donne e cinque uomini

Una banda di uomini armati ha fatto irruzione ieri pomeriggio in un bar della città brasiliana di Belém, nello stato settentrionale di Parà, e ha aperto il fuoco uccidendo sei donne e cinque uomini. Lo riportano i media locali.

Funzionari statali confermano che si è verificato un massacro, ma non hanno fornito dettagli. Alla fine di marzo il governo federale aveva inviato le truppe della Guardia nazionale a Belém per 90 giorni, per rafforzare la sicurezza nella città.

Il Brasile ha raggiunto il record di 64.000 omicidi nel 2017, il 70% dovuti alle armi da fuoco. Gran parte delle violenze in Brasile è legata alle gang.

