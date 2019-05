Tornado devastanti in Oklahoma, almeno due morti e diversi dispersi

L'Oklahoma devastato dai tornado, già provato dalle forti piogge degli ultimi giorni. L'area più colpita è stata quella di El Reno, nella periferia di Oklahoma City, dove si registrano almeno due morti, e diversi feriti e dispersi. Un altro tornando si è abbattuto a Sapulpa, a circa 200 chilometri da El Reno, provocando forti danni strutturali agli edifici ma nessuna vittima. I pompieri e le unità di soccorso si sono trovati davanti a una scena "devastante" a El Reno: il tornado ha spazzato via un motel, un parcheggio di roulotte e un concessionario di auto.

"Stiamo cercando i dispersi e procedendo con i salvataggi. Serve l'aiuto di tutti", ha detto il sindaco di El Reno Matt White in un conferenza stampa improvvisata alla 2 del mattino. "Il quadro è devastante", ha aggiunto, facendo riferimento ai violenti temporali che nelle ultime settimane hanno causato allagamenti nella cittadina rurale ci circa 17.000 abitanti a 45 chilometri da Oklahoma City. Il tornado si è abbattuto nelle notte fra sabato e domenica, preceduto da una pioggerella leggera che si è trasformata in "un inferno".

"Ha iniziato a piovere a dirotto, non si vedeva più niente", ha raccontato ai media americani Jeffrey Pointer, manager del negozio Domino, situato di fronte al motel spazzato via, l'American Budget Value Inn. "Il vento era talmente forte che i vetri tremavano. La corrente elettrica è saltata, così come il generatore di emergenza", ha proseguito Pointer. Le immagini circolate sui social media catturano in pieno l'inferno: "Il motel è stato sollevato da terra. Le vittime vengono trasportate via", ha twittato Aaron Brilbeck, giornalista di News 9, rete regionale affiliata a Cbs.

Un altro residente dell'area, Elton Garrison, ha raccontato di essere stato chiamato dai genitori che si trovavano nel parco roulotte quando il tornado ha scaricato tutta la sua forza: gli hanno chiesto aiuto perché erano intrappolati. Giunto sul posto, Garrison ha visto una roulotte sopra quella dei genitori ma è riuscito a metterli in salvo. Mentre le operazioni di soccorso proseguono, i meteorologi avvertono: almeno fino alla fine del mese le condizioni non sono destinate a migliorare e sono attesi ulteriori piogge e violenti temporali.

