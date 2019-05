Spagna, re Juan Carlos si ritira dalla vita pubblica

Juan Carlos si ritirerà dalla vita pubblica il prossimo 2 giugno, a cinque anni dall’annuncio della sua abdicazione in favore del figlio Felipe - e come rende noto El Pais - a comunicarlo è stato lui stesso in una lettera al sovrano.

«In questi ultimi anni - ha spiegato nella lettera - ho svolto attività istituzionali con la stessa voglia di servire la Spagna e la Corona che ha ispirato il mio regno. Ora credo che sia giunto il momento di aprire una nuova pagina nella mia vita e di completare il mio ritiro dalla vita pubblica. Ho maturato questa idea l’anno scorso, quando ho festeggiato il mio ottantesimo compleanno, e l’ho riaffermata in occasione della indimenticabile commemorazione per il 40esimo anniversario della nostra Costituzione nelle Cortes Generales».

© Riproduzione riservata