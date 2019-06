Corruzione, arrestato a Parigi il vicepresidente della Fifa

Il vicepresidente della Fifa, nonché presidente della Caf (la Confederazione africana) Ahmad Ahmad è stato arrestato a Parigi, alla vigilia della Coppa del Mondo femminile che prende il via domani nella capitale francese.

Secondo le informazioni, il dirigente sarebbe inquisito per corruzione. «La Fifa non è a conoscenza dei dettagli relativi a questa indagine e pertanto non è in grado di esprimere alcun commento specifico», la nota della Federcalcio mondiale ricordando di essere «pienamente impegnata a sradicare tutte le forme di illecito».

© Riproduzione riservata