Tragedia in Sudafrica, leopardo uccide un bimbo di due anni nel parco del Kruger

Un leopardo ha ucciso un bimbo di due anni e mezzo all’interno di un complesso recintato destinato allo staff nel parco nazionale del Kruger, vicino al suo confine meridionale.

Il bimbo di 30 mesi «è stato dichiarato morto dai dottori all’ospedale Shongwe dove è stato portato dai familiari». L’attacco è avvenuto mercoledì sera: il leopardo è penetrato nella zona dove lo staff vive con le famiglie, separati dal resto del parco da una barriera elettrificata, e lo ha aggredito e ucciso. I ranger hanno braccato e abbattuto il felino per evitare il ripetersi dell’incidente.

E’ possibile che lo abbia fatto perchè troppo abituato al contatto con gli umani. «In parchi come il Kruger, i predatori interagiscono con turisti e staff e talvolta può succedere che le specie come il leopardo si abituino alle persone e perdano la paura» nei confronti degli umani, ha spiegato il parco. «Il cambiamento nel comportamento naturale può portare a sfortunati incidenti come questo».

Gli attacchi sono un pericolo per lo staff e le loro famiglie ma gli episodi sono molto rari. Il Kruger si estende su quasi 2 milioni di ettari, dove vivono oltre 500 specie di uccelli e 147 tipi di mammiferi.

© Riproduzione riservata