Olanda, maltratta un bimbo di 8 anni in diretta su Facebook: arrestato

La polizia olandese ha arrestato un uomo di 27 anni che ha filmato live, trasmettendolo su Fb, maltrattamenti su un minore di 8 anni.

Lo riportano vari online di informazione dei Paesi Bassi. Di fronte alle immagini degli abusi sul social network, varie persone hanno chiamato la polizia, che è riuscita a rintracciare l'indirizzo, nella cittadina di Leida, nell’Olanda meridionale.

L’autore dei maltrattamenti, un uomo senza fissa dimora, ed il bambino vittima dell’abuso sono parenti, anche se non è stato reso noto il loro legame. Il ragazzino è stato visitato dal personale medico, ma non è stata riscontrata necessità di ulteriore assistenza, ed è stato preso in carico dai servizi sociali.

